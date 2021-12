Peseiro deve assumir comando da Nigéria depois da CAN

José Peseiro deverá ser apresentado nos próximos dias como novo selecionador da Nigéria, segundo adianta o portal 'Own Goal Nigeria'. De acordo com a referida publicação, o técnico que recentemente deixou a Venezuela foi recomendado por José Mourinho e chegará ao país africano na próxima semana precisamente na companhia do atual treinador da Roma.Aos 61 anos, Peseiro vai assumir o comando de uma seleção pela terceira vez na sua carreira, depois de ter comandado os destinos da Arábia Saudita e da já referida Venezuela. Ao que tudo indica, o português apenas assumirá o cargo após a disputa da CAN, que está agendada para o período entre 9 de janeiro de 6 de fevereiro do próximo ano.