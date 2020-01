Peter Shilton não esquece 'mão de Deus' de Maradona: «É o melhor de sempre, mas não o respeito»

Peter Shilton, figura do futebol inglês com duas Taças dos Campeões Europeus, anterior edição da Liga dos Campeões, será sempre recordado pelo jogo dos quartos-de-final do Mundial de 1986, no México, quando sofreu um golo marcado com a mão de Diego Maradona.





Em entrevista ao 'The Guardian', o atual recordista de internacionalizações pela seleção inglesa (125) afirmou que guarda 'rancor' ao antigo internacional argentino que nunca pediu desculpa pelo sucedido."Para mim, é lembrado pelas razões erradas. Fiz tudo o que podia e a famosa imagem mostra que eu estou mais próximo da bola do que ele com a sua cabeça. Foi por isso que ele empurrou a bola com a mão. Há sempre pessoas a dizer ele antecipou-se mas ele não se antecipou, fez batota. Estar associado a esse momento...", contou o ex-internacional inglês, atirando que um pedido de desculpa teria atenuado a situação: "A seleção inteira sofreu porque ele fez batota. As pessoas queixam-se do VAR hoje em dia mas teria sido fantástico para nós tê-lo naquele momento. Ele admitiu de forma esquiva, dizendo que era 'a mão de Deus' mas nunca pediu desculpa ou mostrou qualquer arrependimento."Apesar das várias tentativas em juntar os dois antigos internacionais, de forma a selarem 'as pazes', Peter Shilton frisa que recusa-se a apertar a mão de Diego Maradona. "Ele não pede desculpa e eu recuso-me a apertar-lhe a mão. Costumo sempre dizer que ele é o melhor jogador de sempre mas não o respeito como desportista e nunca o respeitarei", concluiu.