Petro de Luanda bate ASK Dragão do Uige e ascende ao segundo lugar do Girabola

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, bateu esta terça-feira o ASK Dragão do Uige, na província angolana do Uige, e ascendeu ao segundo lugar do campeonato angolano de futebol.

O brasileiro Tiago Azulão, aos 37 minutos, marcou o único golo do jogo da quarta jornada, e é o melhor marcador do campeonato, com cinco golos.

Na próxima jornada, o Petro de Luanda, que soma nove pontos, recebe o Desportivo da Huila, de Paulo Torres, em duelo de treinadores portugueses.

Resultados da quarta jornada:

- Sábado, 15 out:

Recreativo do Libolo -- Sporting de Cabinda, 2-1

Interclube -- Isaac de Benguela, 3-2

Académica do Lobito -- Santa Rita de Cássia, 2-0

- Domingo, 16 out:

Desportivo da Huila -- Sporting de Benguela, 1-0

Wiliete de Benguela -- Cuando Cubango FC, 3-1

- Terça-feira, 18 out:

ASK Dragão do Uige -- Petro de Luanda, 0-1

- Quarta-feira, 19 out:

Bravos do Maquis -- Sagrada Esperança

- Quarta-feira, 26 out:

Desportivo da Lunda Sul -- 1.º de Agosto

Classificação:

1. Wiliete de Benguela, 10 pontos.

2. Petro de Luanda, 9

3. Recreativo do Libolo, 8

4. Sporting de Cabinda, 7

5. Interclube, 7

6. Académica do Lobito, 6

7. Desportivo da Huila, 5

8. 1.º de Agosto, 4

9. Desportivo da Luanda Sul, 3

10. Isaac de Benguela, 3

11. ASK Dragão do Uige, 2

12. Sporting de Benguela, 2

13. Cuando Cubango FC, 2

14. Bravos do Maquis, 1

15. Santa Rita de Cássia, 1

16. Sagrada Esperança, 0

