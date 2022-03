Petro de Luanda, de Alexandre Santos, empata e perde liderança do grupo D

O Petro de Luanda, orientado por Alexandre Santos, empatou 0-0 este sábado diante do Zamalek, do Egito, sob comando de Jesualdo Ferreira, e perdeu a liderança do grupo D, em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões Africanos.

Os angolanos do Petro de Luanda, que ocupam a segunda posição, com 11 pontos, decidem o primeiro lugar do grupo no dia 31 deste mês, quando defrontarem o Wydad de Casablanca, líder, com 12, em território marroquino.

Os angolanos do Sagrada Esperança, já sem possibilidades de se apurarem, voltaram a perder diante do Wydad, por 2-1, em Luanda.

Paciência, aos 30 minutos, abriu o marcador para os anfitriões, e El Moutaraji, aos 82, e Fred Tsoumou, aos 90+4, marcaram os golos da reviravolta.

O Sagrada Esperança encerra a fase de grupos diante do Zamalek, em território deste, em 31 deste mês.