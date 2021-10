Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence e ascende à liderança do Girabola

O Petro de Luanda, orientado pelo treinador português Alexandre Santos, goleou este sábado fora o Kabuscorp do Palanca por 3-0 e ascendeu à liderança do campeonato angolano, em jogo da quinta jornada.

Em jogo disputado em Luanda, Yano, aos 44 minutos, Érico, aos 56, e Tiago Azulão, aos 71, marcaram os golos.

O Recreativo do Libolo, sob comando do treinador português Paulo Torres, empatou 1-1 diante do Recreativo da Caála, na província angolana do Cuanza Sul, e ascendeu ao terceiro lugar.

Para mesma jornada, o Sporting de Cabinda venceu o Progresso do Sambizanga por 1-0, em Luanda, após golo de Kadima, aos 23 minutos.

O Bravos do Maquis superou a Académica do Lobito, ao ganhar por 2-0 na província angolana do Moxico, após golos de Mira, aos 20 minutos, e Bwá, aos 90+4.

Resultados da 5.ª jornada:

- Sábado, 30 out:

Kabuscorp do Palanca-Petro de Luanda 0-3

Recreativo do Libolo-Recreativo da Caála, 1-1

Progresso do Sambizanga-Sporting de Cabinda, 0-1

Bravos do Maquis-Académica do Lobito, 2-0

- Domingo, 31 out:

Desportivo da Lunda Sul-Interclube

Desportivo da Huila-Sporting de Benguela

Wiliete de Benguela-Sagrada Esperança

1º de Agosto-Cuando Cubango FC

Classificação:

1. Petro de Luanda, 10.

2. Wiliete de Benguela, 8.

3. Recreativo do Libolo, 8.

4. 1º de Agosto, 7.

5. Sagrada Esperança, 7.

6. Bravos do Maquis, 6.

7. Sporting de Cabinda, 6.

8. Interclube, 6.

9. Académica do Lobito, 5.

10. Desportivo da Huila, 5.

11. Desportivo da Lunda Sul, 5.

12. Kabuscorp do Palanca, 4.

13. Recreativo da Caála, 4.

14. Cuando Cubango FC, 3.

15. Progresso do Sambizanga, 1.

16. Sporting de Benguela, 0.