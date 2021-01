Petro de Luanda qualifica-se para a fase de grupos da 'Champions' africana

O Petro de Luanda assegurou esta quarta-feira a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões africana de futebol, ao vencer por 1-0 os zambianos do Nkana, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória.

Um golo do brasileiro Tony, aos 77 minutos, selou o apuramento da equipa angolana, que há duas semanas, na partida da primeira mão, tinha empatado 1-1 na Zâmbia.

Na terça-feira, a outra equipa angolana presente na segunda pré-eliminatória, o 1.º de Agosto, foi eliminada pelos sul-africanos do Kaizer Chiefs, ao perder por 1-0, depois do nulo (0-0) registado no primeiro jogo.

Certo na fase de grupos da Liga dos Campeões está também o Zamalek, treinado pelo português Jaime Pacheco. Os egípcios, finalistas da última edição da prova, beneficiaram da falta de comparência do Gazelle, do Chade, no primeiro jogo entre ambos e apuraram-se automaticamente.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões africana realiza-se na sexta-feira.