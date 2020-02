Petro de Luanda vence e assume provisoriamente liderança do Girabola

O Petro de Luanda assumiu este sábado provisoriamente a liderança do campeonato angolano, com 45 pontos, após vencer o Santa Rita de Cássia por 2-0, em jogo de abertura da 21ª jornada.

Os avançados Yano, aos 26 minutos, e Tony, aos 88, na conversão de uma grande penalidade, marcaram os golos dos petrolíferos, neste jogo que decorreu no Estádio 4 de Janeiro, na província do Uíje, no norte de Angola.

Com este resultado o Petro, vice-campeão angolano das últimas quatro temporadas, relega para a segunda posição o 1.º de Agosto, com menos um ponto, que joga apenas no domingo.

Também hoje, no Dundo, província da Luanda Norte, o Sagrada Esperança venceu por 4-1 a Académica do Lobito.

Lulas, Lépua, Chico e Femy foram os autores dos golos diamantíferos'', enquanto Lindala e Depaiza faturaram pelos 'lobitangas'.

A jornada prossegue no domingo com quatro jogos, com destaque para o duelo entre o 1.º de Agosto, tetracampeão angolano, e o Recreativo da Caála.

O avançado brasileiro Tony somou hoje o seu 12.º golo e lidera a lista de melhores marcadores, seguido por Mabululu, do 1.º de Agosto, com 11, e Yano, do Petro de Luanda, com menos dois.

Jogos da 21.ª jornada:

- Sábado, 22 fev:

Sagrada Esperança - Académica do Lobito, 4-1.

Santa Rita de Cássia - Petro de Luanda, 0-2.

- Domingo, 23 fev:

Recreativo da Caála -- 1.º de Agosto

Ferrovia do Huambo - Recreativo do Libolo

Desportivo da Huíla - Sporting de Cabinda

Cuando-Cubango FC - Bravos do Maquis

Progresso do Sambizanga - Williet de Benguela

Interclube (folga)

Classificação:

1.º Petro de Luanda, 46 pontos (menos dois jogos).

2.º 1.º de Agosto, 45 pontos (menos um jogo).

3.º Bravos do Maquis, 38.

4.º Académica do Lobito, 32.

5.º Recreativo do Libolo, 32.

6.º Interclube, 30.

7.º Williet de Benguela, 28.

8.º Desportivo da Huíla, 28 (menos um jogo).

9.º Sagrada Esperança, 22 (menos um jogo).

10.º Recreativo da Caála, 21.

11.º Sporting de Cabinda, 21.

12.º Cuando-Cubango FC, 19.

13.º Ferroviário do Huambo, 16.

14.º Progresso do Sambizanga, 15 (menos um jogo).

15.º Santa Rita de Cássia FC, 13.

16.º 1.º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado).

DYAS // JP

Lusa/Fim