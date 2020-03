Petro de Luanda vence e isola-se na liderança do Girabola

O Petro de Luanda isolou-se este sábado da liderança do campeonato angolano, com 54 pontos, após vencer o Bravos do Maquis, por 3-0, no jogo de abertura da 25ª jornada da prova.

No jogo, que decorreu à porta fechada, no estádio Mundunduleno, província angolana do Moxico, como prevenção da propagação do novo coronavírus, Yano, Wiwi, de auto-golo, e Tony garantiram a vitória dos 'petrolíferos'.

Com este resultado, o Petro de Luanda lidera agora o 'Girabola', com mais três pontos em relação ao 1º de Agosto, tetracampeão em título e segunda colocado, que folga nesta jornada.

Também hoje, no estádio 22 de Junho, em Luanda, o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos, venceu o Recreativo do Libolo por 2-0.

Também sem assistência de público, Mano Calesso, aos 50 minutos, e Paty, aos 90+4, na sequência de um forte remate à entrada da área que bateu o guarda-redes Manaia, marcaram pelos 'polícias', que sobem um degrau na tabela de pontuação.

A jornada prossegue no domingo com cinco jogos, com destaque para o confronto entre o Sagrada Esperança e o Desportivo da Huíla.

No entanto, como forma de prevenir e conter à propagação da pandemia de Covid-19, com Angola já com dois casos confirmados, o 'Girabola' e todas as competições desportivas do país ficam a partir de 23 de março suspensas por 15 dias, prorrogáveis.

O avançado brasileiro Tony, do Petro de Luanda, consolidou hoje a posição de melhor marcador do campeonato, agora com 15 golos, seguido pelo colega de equipa Yano, com 13, e Mabululu, do 1º de Agosto, com 12.

Jogos da 25ª jornada:

- Sábado, 21 março:

Bravos do Maquis - Petro de Luanda, 0-3

Interclube - Recreativo do Libolo, 2-0

- Domingo, 22 março:

Cuando-Cubango FC - Académica do Lobito

Recreativo da Caála - Sporting de Cabinda

Santa Rita de Cássia - Williet de Benguela

Ferrovia do Huambo - Progresso do Sambizanga

Sagrada Esperança - Desportivo da Huíla

1º de Agosto (folga)

Classificação:

1.º Petro de Luanda, 54 pontos.

2.º 1.º de Agosto, 51 pontos.

3.º Bravos do Maquis, 40.

4.º Desportivo da Huíla, 37.

5.º Sagrada Esperança, 34.

6.º Académica do Lobito, 33.

7.º Recreativo do Libolo, 32.

8.º Interclube, 31.

9.º Williet de Benguela, 28.

10.º Recreativo da Caála, 27.

11.º Progresso do Sambizanga, 21.

12.º Sporting de Cabinda, 21.

13.º Ferroviário do Huambo, 19.

14.º Cuando-Cubango FC, 17.

15.º Santa Rita de Cássia FC, 13.

16.º 1º de Maio de Benguela, 0 (desclassificado).