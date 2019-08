Petro de Luanda vence Matlamana no Lesoto

O Petro de Luanda venceu este domingo por 2-0 no terreno do Matlama, no Lesoto, em jogo da primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões africanos.O Petro de Luanda adiantou-se na eliminatória com dois golos dos seus médios Manguxi e do ganês Isaac, e saiu com uma vitória confortável do Estádio Setsoto.Os tricolores recebem agora a equipa de Lesoto no dia 24 de agosto, Estádio 11 de Novembro, em Luanda, na segunda mão.O Petro de Luanda repete assim o mesmo resultado do tetracampeão angolano 1.º de Agosto, que venceu no sábado, no terreno do KMKM, de Zanzibar, por 2-0.Ary Papel, aos 72 minutos, e o camaronês Leonel Yombi, aos 90+3, marcaram os golos dos tetracampeões angolanos, tal como tinham feito no triunfo na Supertaça.