Petro de Luanda vence na estreia do técnico 'Bodunha' e é mais líder do Girabola

O Petro de Luanda reforçou este domingo a liderança do campeonato angolano de futebol, em dia de estreia do seu novo treinador Mateus Agostinho 'Bodunha', após vencer por 2-0 o Cuando-Cubango FC, em desafio da 13.ª jornada.

O avançado brasileiro Tiago Azulão foi o autor dos dois golos dos 'petrolíferos', aos nove e 44 minutos, em jogo que decorreu no estádio dos Eucaliptos, na província do Bié, centro sul de Angola.

Desta forma, o novo técnico dos 'tricolores', que substituiu o espanhol Toni Cosano, estreou-se com vitória no 'Girabola', vendo a sua equipa na liderança, com 25 pontos.

Já o Bravos do Maquis ascendeu hoje ao segundo lugar, com 23 pontos, ao vencer o Williet de Benguela por 2-1, relegando para o terceiro o Interclube, treinado pelo português Ivo Campos.

Zico, aos 40 minutos, e Benarfa, aos 90 minutos, garantiram a vitória dos 'maquizardes', enquanto Quinto, aos 48 minutos, descontou para os benguelenses.

O Ferrovia do Huambo venceu a Académica do Lobito por 1-0 e subiu a sexto, com 19 pontos. Jetson foi o autor do golo solitário do desafio, que decorreu no estádio dos Curicutelas, província do Huambo.

Na Huíla, o Progresso do Sambizanga venceu o anfitrião Desportivo por 1-0, com golo de Dax, aos 41 minutos.

Sagrada Esperança e o Recreativo da Caála empataram 1-1, no estádio do Dundo, província da Lunda Norte. Pelos 'diamantíferos' marcou Celso, aos 61 minutos, ao passo que Depo, aos 45+2, marcou pela Caála.

Das Faa, do Interclube, e Tiago Azulão, do Petro de Luanda, são os melhores marcadores da prova, ambos com seis golos, seguidos por Picas, do Petro de Luanda, com cinco golos.

A 13.ª jornada do 'Girabola' encerra na segunda-feira, com o jogo entre o 1º de Agosto e o Sporting de Cabinda, no estádio 11 de Novembro, em Luanda.

Jogos da 13ª jornada:

- Sábado, 27 fev:

Recreativo do Libolo - Interclube, 0-0.

Baixa de Cassange - Santa Rita de Cássia, 2-0.

- Domingo, 28 fev:

Bravos do Maquis - Williet de Benguela, 2-1.

Ferrovia do Huambo - Académica do Lobito, 1-0.

Desportivo da Huíla - Progresso do Sambizanga, 0-1.

Cuando-Cubango FC - Petro de Luanda, 0-2.

Sagrada Esperança - Recreativo da Caála, 1-1.

- Segunda-feira, 01 mar:

1º de Agosto - Sporting de Cabinda

Classificação:

1. Petro de Luanda, 25 pontos.

2. Bravos do Maquis, 23 pontos.

3. Interclube, 22.

4. Sagrada Esperança, 19.

5. Recreativo da Caála, 19.

6. Ferrovia do Huambo, 19.

7. Académica do Lobito, 17.

8. Baixa de Cassange, 13.

9. Progresso do Sambizanga, 13.

10. Cuando-Cubango FC, 11.

11. Recreativo do Libolo, 11.

12. Desportivo da Huíla, 10.

13. Williet de Benguela, 10.

14. 1º de Agosto, 9.

15. Santa Rita de Cássia, 9.

16. Sporting de Cabinda, 7.