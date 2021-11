Pierluigi Collina: «O VAR é como uma criança que começou a andar mas ainda não corre»

Pierluigi Collina, antigo árbitro italiano, destacou a utilidade do videoárbitro, garantindo que é uma tecnologia que vai ser usada "cada vez com mais regularidade". Em declarações à 'Sportweek' da 'Gazzetta dello Sport', o presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA revelou o que planeia fazer com a tecnologia no futuro."Vai ser utilizado cada vez com maior regularidade. É como uma criança que começou a andar, mas ainda não corre. A minha opinião sobre o VAR é extremamente positiva. Em 2014, estive na primeira reunião em que foi discutida a possibilidade de dotar os árbitros de um apoio tecnológico", começou por dizer, frisando que para o futuro, a ideia passa por "simplificar" tudo, "reduzindo custos e o número de pessoas envolvidas"."Claro que a utilização do vídeoárbitro tem de ser aperfeiçoada. O objetivo é seja uniformizada em todo o lado", rematou o italiano.