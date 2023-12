Pimblett volta a atacar: Após provocar Bernardo Silva... quer bater em Bruno Fernandes

Paddy ‘The Baddy’ Pimblett não muda. É um dos mais divertidos lutadores do UFC e aproveitou uma entrevista para lançar as suas habituais provocações a figuras do futebol. Foi desafiado a escolher qual o jogador com que treinaria, lutaria ou fugiria, de entre uma lista composta por Erling Haaland, Bruno Fernandes e Jordan Pickford.

"Treinava com o Haaland, lutava com o Bruno Fernandes e fugia do Pickford", revelou bem-disposto.

Recorde-se que Pimblett, fanático do Liverpool, já tem o internacional português em ponto de mira há algum tempo. Em 2022 foi questionado sobre qual o jogador que mais gostaria de enfrentar num octógono e 'atirou' aos portugueses: "Na época passada escolheria o Bruno Fernandes, devido à forma como ele é sobrevalorizado por toda a gente. Mas agora é o Bernardo Silva. Não conheço ninguém que goste dele. É um tonto."