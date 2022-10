Pior cenário confirmou-se: lesão grave afasta Rojo entre sete a oito meses

O defesa central Marcos Rojo, antigo jogador do Sporting atualmente vinculado ao Boca Juniors, viu esta tarde confirmar-se o pior cenário depois de ter feito exames complementares à lesão sofrida na véspera, diante do Sarmiento. Uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito, que segundo o defesa de 32 anos o irá deixar fora de combate entre sete e oito meses, pelo que na melhor das hipóteses apenas voltará já perto do final da temporada.De acordo com o comunicado do Boca Juniors, o defesa central será operado na segunda-feira, seguindo-se depois um longo processo de recuperação, com os tais sete a oito meses de paragem.