Piqué a presidente e preservativos veganos: as melhores brincadeiras do dia das mentiras em Espanha

O 28 de dezembro é o Dia dos Inocentes (uma espécie de dia das mentiras) em Espanha e não se admire se vir do outro lado da fronteira várias notícias algo 'estranhas'. A tradição ainda é o que era e os principais títulos não fugiram a ela, mas há também clubes que alinham na brincadeira.





OFICIAL | Ante los continuos bloqueos de sus retransmisiones, el @peniscolafs ha cerrado un acuerdo con la KCTV -televisión oficial de Corea del Norte- para la emisión de sus partidos en directo. Tras la reunión, Kim Jong-un @norcoreano ha lanzado esta misiva los bloqueadores: pic.twitter.com/zWedo4R6DB — Peñíscola Globeenergy FS (@peniscolafs) December 28, 2020

Como o caso do Hereda San Pablo Burgos, da Liga ACB, que decidiu pregar uma partida a um jogador e ao seu treinador, ao colocá-los numa ação promocional de assinatura de um acordo de patrocínio com uma empresa de produção de preservativos veganos e sem glúten. Vítimas da 'inocentada', Joan Peñarroya e Miquel Salvó riram-se num primeiro momento, mas depois lá conseguiram voltar ao 'modo sério'... bem, mais ou menos! O vídeo da brincadeira está ao lado e vale mesmo a pena ser visto.O Peñíscola Globeenergy FS, do campeonato de futsal, também seguiu na onda e anunciou nas redes sociais que os seus encontros iriam ser transmitidos pela KCTV, a televisão estatal da Coreia do Norte, depois de alcançar um acordo com Kim Jong-un, o líder do país. No âmbito deste entendimento, o Peñíscola disse ainda que todas as secções do clube terão a imagem de Kim Jong-un na parte traseira dos calções...Já na imprensa, o destaque vai para o 'Mundo Deportivo' anunciou uma verdadeira bomba: Gerard Piqué estaria disposto a avançar para a liderança do Barcelona. E mesmo sendo uma mentira, a verdade é que o título catalão não poupou em esforços para a tornar o mais 'real' possível. Fala da lesão que fez o defesa avançar para a retirada, aborda a confiança nos mais novos para serem titulares e aponta até as suas ligações ao meio empresarial como trunfo na sua candidatura. E quando a história parecia até ter alguma ponta de verdade, o 'Mundo Deportivo' dá-lhe um toque de surreal, quando fala na produção de um ‘reality show’ familiar, ao estilo da Kardashian.