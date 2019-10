Piqué contrata sobrinho de Shakira

Tarik Antonio Mebarak, sobrinho de Shakira, é o novo jogador do Andorra FC, clube do qual Gerard Piqué, companheiro da cantora, é proprietário. O jogador de 19 estreou-se no passado domingo pela equipa B, jogou os 90 minutos e venceu o Rialp por 4-1.Carlos Sánchez, treinador de Tarik, mostrou-se empolgado com contratação do sobrinho de Shakira. "Coloco-o a extremo porque é um jogador muito rápido e poderoso. É um animal fisicamente.", afirmou citado pela 'Marca'.O sobrinho de Shakira já participou também em alguns treinos com a equipa principal do Andorra, treinada por Gabri García, que se encontra em segundo lugar da segunda divisão B espanhola.Tarik, filho de um dos irmãos da cantora, estava sem clube, mas anteriormente já tinha passado por algumas equipas de Espanha e dos Estados Unidos da América, onde esteve na escola Miami Soccer Clube, liderada pelo argentino Alejandro Waigandt, técnico da FIFA e preparador físico.