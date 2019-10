Piqué quer criar uma nova Liga dos Campeões

O defesa do Barcelona, Gerard Piqué, quer criar uma nova competição europeia, avança a ‘Marca’. No torneio pensado pelo espanhol, participariam os principais clubes europeus, campeões nas suas ligas, e algumas equipas convidadas. A competição partilharia os moldes da Taça Davis, do ténis, mas aplicados ao futebol.





Segundo o jornal espanhol, Piqué já terá transmitido a ideia à Federação Espanhola de Futebol. Até ao momento a nova ‘Champions’ é apenas uma ideia do central blaugrana, contudo o objetivo é que se torne uma realidade nos próximos anos.