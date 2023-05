Pirlo de saída do Karagümrük a três jornadas do final do campeonato turco

O Karagümrük anunciou esta quarta-feira, através de um comunicado publicado no site e nas redes sociais oficiais do clube, a saída do treinador Andrea Pirlo e da restante equipa técnica quando faltam apenas três jornadas para o final da temporada na Turquia. Na mensagem divulgada hoje, o clube informa que a decisão teve por base ajudar a equipa técnica liderada pelo ex-internacional italiano a preparar da melhor forma possível o seu futuro.





"Uma vez que não podemos continuar com o Sr. Andrea Pirlo e a sua equipa técnica na próxima temporada, demos-lhes a permissão para abandonarem o clube com o intuito de dar-lhes a oportunidade de prepararem o seu futuro da melhor forma possível. Vamos também tentar usar o que falta [até ao final da temporada] da forma mais eficiente possível e vencermos todos os nossos jogos e depois planear o nosso futuro.

E continuam: "Estamos muito contentes por termos passado uma temporada com Andrea Pirlo e gostaríamos de agradecer-lhe pelo seu contributo para a equipa. Desejamos-lhe o melhor para o futuro!", pode ler-se.



Andrea Pirlo abandona assim o comando técnico do Karagümrük deixando o clube no 9.º lugar da tabela classificativa, com 44 pontos (11V, 11E e 11D), 69 golos marcados e 62 sofridos.