Pizzi: «Espero conquistar muitas coisas positivas nestes quatro ou cinco meses no Basaksehir»

Pizzi falou pela primeira vez como reforço do Basaksehir e garantiu estar contente com o novo desafio da carreira."Foi um prazer enorme estar aqui. Estou muito feliz. Espero continuar a estar aqui bem e forte para dar muitas alegrias ao Basaksehir e aos adeptos", começou por dizer aos jornalistas o médio, de 32 anos.O jogador emprestado pelo Benfica frisou que está em Istambul para ajudar o novo clube a conquistar os seus objetivos. "Falei com o Gedson e com o Júnior Caiçara e deram-me muito boas indicações do clube, de Istambul, da Turquia e do campeonato turco. Estou realmente muito feliz por por estar aqui e espero conquistar muitas coisas positivas nestes quatro ou cinco meses que estarei aqui no Basaksehir", vincou o experiente futebolista que está aberto a alinhar em mais do que uma posição em campo."Já joguei em todas as posições da frente, seja em número 8 ou número 10. Estou habituado a jogar em todas essas posições. A decisão é sempre do míster. O que ele decidir, eu em campo tentarei fazer de tudo para ajudar os meus companheiros e o clube a conquistar vitórias", atirou Pizzi.