Pizzi faz primeiro golo no Al Wahda

Pizzi apontou o primeiro golo no Al Wahda, que goleou (4-0) o Al Nasr de Tozé na 5ª ronda da liga dos Emirados. O ex-jogador do Benfica faturou aos 90' e Rúben Canedo também fez um golo (84').Já Aylton Boa Morte marcou e assistiu no triunfo (3-0) do Khorfakkan sobre o Al Bataeh de Artur Jorge e João Novais.