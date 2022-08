Pizzi: «Jorge Jesus é inacreditavelmente bom a nível tático»

Pizzi analisou, em entrevista ao Canal 11, os treinadores com quem trabalhou no Benfica."Tive treinadores muito bons, é difícil eleger o melhor ou mais diferente. Todos me ensinaram, retirei de todos um pouco. A nível tático, fico-me pelo míster Jorge jesus. É inacreditavelmente bom a nível tático. Mete a linha defensiva muito bem trabalhada, com trabalho de campo, vídeos. É cansativo para quem o está a fazer porque ele vai mesmo ao pormenor. É um trabalho muito bom. Defendem bem. A nível tático, deve ter sido o treinador com quem aprendi mais até porque quando cheguei era ala esquerdo ou direito e ele mudou-me para 8. Aprendi a defender melhor, a posicionar-me melhor. Levei bastantes duras, mas sempre foi um treinador que me chamava à parte, explicava-me. Era uma altura em que o Enzo Pérez estava para sair. Ele estava a preparar-me para jogar ali. Levando muitas duras, ajudou-me bastante e cresci muito com ele", referiu.E continuou: "Rui Vitória também me ajudou, foi muito bom para mim. Já tinha estado com ele no Paços. No Benfica, mudei para ala interior e fomos felizes juntos. O míster com quem mais tive prazer dentro de campo foi com Bruno Lage. Os treinos e a mentalidade eram diferentes, uma mentalidade mais jovem. Estava com jogadores com quem gostava de jogar pela forma como se relacionavam comigo: João Félix, Jonas, Rafa e o Seferovic que estava muito bem a fazer golos. O Florentino estava como está agora, a jogar muito bem. Parecia muito automático e dentro de campo éramos felizes. Marcámos 100 e tal golos, fomos campeões. Senti-me muito bem dentro de campo."