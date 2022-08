Pizzi: «Não foi uma decisão fácil a saída do Benfica»

Pizzi deixou o Benfica e assinou um contrato válido por duas temporadas com Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos uma decisão que reconhece não ter sido fácil."Não foi uma decisão fácil a saída do Benfica. Fui muito, muito feliz durante os meus oito anos naquele grande clube. Não estou a sair para um país ao lado de Portugal, é um país que é longe. O campeonato não é tão competitivo como é na Europa, mas também pesou a parte financeira, mas sobretudo o facto de ter muitos portugueses. O míster Carvalhal fez questão que eu estivesse com ele na equipa. O balanço entre as duas coisas fez com que eu viesse. A direção do clube fez muita força para eu estar aqui. Tinha muitas propostas nos Emirados. Os portugueses fizeram muita força para eu estar aqui", referiu em entrevista ao Canal 11.O médio afirmou que Adrien teve um papel importante nesta mudança. "Sempre foi um grande amigo desde que éramos rivais. As nossas famílias são muito amigas. O Adrien foi uma peça importante para eu ir para o Al Wahda. Já conhecia o Fábio de jogar contra ele. É uma mudança sempre complicada."