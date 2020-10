Pjanic: «Direi aos meus netos que joguei com Cristiano Ronaldo e Messi»

Nem todos os jogadores se podem orgulhar de ter jogado ao lado de Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Na verdade, essa lista é curta e conta com pouco mais de dez jogadores, sendo um dos mais recentes integrantes do 'clube' o bósnio Miralem Pjanic, que no defeso trocou a Juventus pelo Barcelona. Ora, esta quarta-feira haverá um duelo entre ambas as equipas e um dos temas na hora de fazer a antevisão foi mesmo esse. A sensação de ser um dos poucos que atuou ao lado de duas lendas do futebol...





"É excecional jogar com Messi e Ronaldo, pois são dois fenómenos. É fantástico interagir com ele. Direi aos meus netos que eles estão entre os melhores da história e que eu joguei com ambos. Não há muitos que o possam dizer... O Messi sabe da situação do Ronaldo [em relação à Covid-19], vê as notícias, mas está a preparar o jogo de amanhã e espero que jogue bem", declarou o bósnio, que em seguida assumiu ter falado bastante bem da Vecchia Signora ao seu colega."Falei com o Messi sobre os anos que passei aqui, falei bem do clube e do presidente. Nada mais do que isso, pois ele está bem informado e sabe muito sobre a Juventus. Tenho visto os jogos, há diferentes expectativas, mas o início é sempre complicado, pois houve lesões, faltaram alguns jogadores e o novo grupo precisa de tempo", concluiu.