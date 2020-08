Plantel do Boca Juniors com 19 casos positivos de Covid-19: 14 deles são jogadores

O plantel do Boca Juniors, entre funcionários do clube, equipa técnica e jogadores, está a ser fustigado pelo novo coronavírus. De acordo com o jornal argentino 'Olé' foram conhecidos, nos testes realizados esta segunda-feira, 19 casos positivos de Covid-19, sendo que 14 deles são jogadores da formação argentina, onde jogam atualmente os ex-benfiquistas Eduardo Salvio e Lisandro López. A identidade dos infetados permanece, até ao momento, desconhecida.