Platini avança com processo contra Infantino "por tráfico de influências"

Michel Platini, antigo futebolista francês e ex-presidente da UEFA, emitiu esta terça-feira um comunicado dando conta que avançou, em novembro do ano passado, com um processo na procuradoria de Paris visando Gianni Infantino, o presidente da FIFA, por "tráfico de influências ativo".Na mesma nota Platini - que foi suspenso de toda a atividade no futebol pela FIFA - explica também que Marco Villiger, antigo diretor jurídico da FIFA, é igualmente visado por "cumplicidade no tráfico de influências ativo".