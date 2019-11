Platini critica Blatter: «Fizeram de mim o Al Capone»

O ex-presidente da UEFA, Michel Platini, acusou Joseph Blatter, antigo dirigente da FIFA, e o próprio organismo de o rotularem de "falsificador, corrupto e lavador de dinheiro".

Platini foi afastado em 2015 da presidência da UEFA depois de alegadamente ter recebido de Blatter 1,8 milhões de euros, sem contrato, por serviços de consultadoria. Após quatro anos de suspensão, o francês concedeu uma entrevista à ‘France Info’ na qual falou sobre o castigo que lhe foi aplicado.

"Foi complicado para mim e para a minha família. Fizeram de mim o Al Capone", disse o antigo campeão do Mundo, que apontou responsáveis para o que lhe aconteceu. "Quando levas com esse rótulo na cara e não sabes porquê, dói. Veio um pouco de todo o Mundo e foi alimentado pela FIFA. Blatter criou uma atmosfera contra mim e outros trabalharam nela. Fizeram de tudo para que eu não fosse o presidente da FIFA."

Sobre a polémica em torno do Mundial no Qatar em 2022, o antigo dirigente explicou porque sempre foi a favor: "Sempre votei pelo desenvolvimento do futebol. Já há cinco ou seis vezes que o Mundo árabe perdia. Para o desenvolvimento do futebol era bom ir para o Golfo."