Poder de Buenos Aires interdita La Bombonera após treino com 50 mil adeptos

Parecia dia de jogo: Boca Juniors treina em estádio lotado e ambiente de festa Parecia dia de jogo: Boca Juniors treina em estádio lotado e ambiente de festa

A carregar o vídeo ...

¡Pasión sin límites!



Miles de hinchas en los alrededores de la Bombonera para darle todo el apoyo al plantel en la previa de la final de la Copa Libertadores.#EstoEsBoca #JugamosTodos pic.twitter.com/308RAPHUeJ — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 22 de novembro de 2018

As imagens do estádio do Boca Juniors completamente lotado para assistir ao treino, em vésperas da 2.ª mão da Taça Libertadores - que vai disputa-se este sábado, em casa do River Plate- , correram Mundo e pouco depois chegou a notificação do governo de Buenos Aires a interditar o estádio.Segundo a imprensa argentina, dentro de La Bombonera estiveram mais de 50 mil pessoas e muitos outros adeptos terão ficado do lado de fora, envolvendo-se em confrontos com a polícia."Recebemos a ata e os advogados do clube estão a trabalhar. Vamos tentar suspender a interdição. A ata afirma que havia mais gente do que poderia entrar e que eles ocuparam as escadas e saídas de emergência. Muitos adeptos ficaram de fora. A verdade é que eu não sei como eles contam, mas tudo bem. Agora vamos trabalhar para reverter essa medida", explicou Daniel Angelici, presidente do Boca Juniors.Assim, caso o clube vença a Taça Libertadores não poderá fazer a festa em casa. River Plate e Boca Juniors voltam a defrontar-se este sábado às 20h (hora portuguesa), depois de a 1.ª mão ter terminado empatada (2-2).