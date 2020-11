Podolski prepara-se para trocar o futebol pelo hóquei no gelo

Para lá de ter sido um dos avançados mais bem sucedidos na última década no futebol alemão, com meia centena de golos pela Mannschaft e também com vários títulos nos clubes que representou, Lukas Podolski também se destaca fora dos relvados, especialmente na forma como ajuda os mais necessitados.





Já tem uma Fundação em seu nome, com o propósito de ajudar os mais carenciados, e agora é notícia por ter prometido representar a equipa de hóquei no gelo da terra onde cresceu, o Kolner Haie. A promessa foi feita com uma condição: o clube tinha de conseguir ver 100 mil bilhetes virtuais. E se à primeira vista o número era surreal, a verdade é que a adesão foi de assinalar e rapidamente a meta foi atingida e Podolski foi mesmo 'obrigado' a cumprir a sua promessa. Não será para já, mas irá ser feito."Estou muito feliz pelo Haie, por ter vendido 100 mil bilhetes. Apenas quero agradecer a todos os que nos ajudaram. Assim que tudo acalme, vou reunir-me com o clube para ver como avançar. Aconteça o que acontecer, estou muito entusiasmado para jogar pelo Haie", assegurou o avançado do Antalyaspor, em comunicado.Refira-se que o valor dos bilhetes virtuais vendidos irá reverter totalmente a favor das contas do clube, que desta forma terá a posssibilidade de entrar no campeonato da presente temporada, algo que não seria possível sem esta ajuda.