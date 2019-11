Podolski volta à Polónia para jogar e... abrir um restaurante de kebab

Aos 34 anos, Lukas Podolski aproxima-se da hora de pendurar as chuteiras e, ao que parece, quer fazê-lo junto dos seus, numa cidade próxima à sua, no clube que sempre apoiou desde criança. Com efeito, de acordo com o 'Przeglad Sportowy', o dianteiro alemão estará já em negociações com o Gornik Zabrze, devendo esse retorno ser feito já em janeiro, aquando do final do seu vínculo com os japoneses do Vissel Kobe.Ora, para lá de voltar ao seu país para dar os últimos pontapés na bola, Podolski planeia também o passo seguinte na carreira, com a abertura de um restaurante de kebab e também de uma gelataria. Na verdade, estes dois espaços seriam 'franchises' daqueles que o próprio jogador já detém em copropriedade na Alemanha, nomeadamente o Mangal Doener, um espaço localizado em Colónia do qual é sócio com mais dois empresários.