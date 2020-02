Pogba é novamente associado à Juventus e agente deixa recado ao Manchester United

Mino Raiola assistiu à 1.ª mão da Taça de Itália entre AC Milan e Juventus [terminou empatado 1-1] e no final do encontro falou com os jornalistas sobre vários jogadores que representa e alinharam na partida, mas também sobre Pogba.





A palmada de Ibrahimovic a Raiola: holofotes apontados ao empresário no final do Milan-Juventus A palmada de Ibrahimovic a Raiola: holofotes apontados ao empresário no final do Milan-Juventus

A carregar o vídeo ...

Durante o mercado de inverno muitos rumores colocavam o internacional francês do Manchester United rumo à Juventus, cenário que foi mais uma vez colocado em cima da mesa. Questionado sobre uma eventual transferência de Pogba para a formação de Turim, Mino Raiola afirmou que a Juventus é um destino que não está fora de questão mas este será um tema para discutir apenas depois do Europeu, apesar de deixar ainda um recado aos responsáveis dos red devils, com quem Pobga tem contrato até 2021, com mais um de opção."Pogba vê Itália como uma casa. Ele gostaria de voltar para a Juventus, mas veremos o que acontece depois do Euro. Pogba quer jogar ao melhor nível, mas não pode deixar o Manchester United se eles estiverem numa situação difícil ...", afirmou o empresário.