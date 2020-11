Polémica na Croácia: Vida jogou diante da Turquia infetado pela Covid-19

O encontro entre Turquia e Croácia, que terminou num 'diplomático' e animado empate a três golos, ficou marcado por uma polémica que promete dar que falar nos próximos dias. Tudo porque, soube-se agora, o defesa Domagoj Vida atuou durante os primeiros 45 minutos da partida mesmo estando infetado com a Covid-19. E a situação até poderia ter sido ainda mais delicada não tivesse Zlatko Dalic tomado a iniciativa de o tirar ao descanso...





Em comunicado, a Federação Croata assegura que foram seguidos todos os protocolos da UEFA, tendo o defesa e toda a comitiva realizado o primeiro teste de despiste na segunda-feira, na altura tendo em vista o encontro desta noite, no qual todos deram resultado negativo. Já durante o dia de hoje, de olho na partida de sábado, frente à Suécia, os croatas foram novamente submetidos aos exames PCR pela manhã, tendo os resultados dos mesmos apenas sido conhecidos já com o encontro com a Turquia em andamento.Foi aí que a equipa médica croata soube do caso positivo de Vida, que de imediato recebeu ordens para se isolar da restante comitiva. Além do defesa do Besiktas, também um outro elemento da estrutura croata acusou positivo, ainda que de acordo com o comunicado da Federação não tenha tido contacto com os jogadores.Esta notícia, refira-se, pode ter alguma influência no Grupo 3 da Liga das Nações, o mesmo de Portugal, já que a Croácia irá defrontar a Seleção Nacional na próxima terça-feira, em Split, três dias depois da visita a Estocolmo. Com este caso de Vida, restará perceber se algum outro jogador croata poderá ter sido também infetado.