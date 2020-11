Polémica no Boca após regresso de Sebástian Villa: «Não estamos bem com cobardes que batem em mulheres»

Está instalada a polémica no Boca Juniors. Esta segunda-feira, o clube xeneize voltou a chamar à titularidade Sebastián Villa, internacional colombiano de 24 anos que recentemente foi acusado de agredir a sua antiga namorada, no triunfo por 2-0 diante do Newell's Old Boys, em jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga argentina. Esta decisão provocou um alvoroço nas redes sociais, personalizada por Oscar Ruggeri 'El Cabezón', figura do clube e da seleção argentina, em declarações no painel de comentadores da ESPN.





"Um dia, a rapariga [Daniela Cortés, ex-namorada de Sebastián Villa] aparece com a cara toda marcada e depois tudo continua como se nada fosse? Não pode ser assim. Eu nunca levantei a mão aos meus filhos, vem um tipo qualquer de fora e bate na minha filha e tudo segue normalmente só porque ele é jogador de futebol? Não, não aceito isso", começou por dizer Oscar Ruggeri, continuando: "Aplaudi a decisão do Boca [em afastar o jogador], mas agora estou contra. Seja quem for, não me interessa. Pensava que tudo estava claro, mas agora ele voltou a jogar e parece que está tudo bem. E não está. Não estamos bem com cobardes que batem em mulheres."