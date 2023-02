Polémica no Irão: ex-capitão do Esteghlal fez penálti contra o Sepahan, saiu e juntou-se... ao Sepahan

O futebol iraniano continua em polvorosa e, nos últimos dias, conheceu mais um caso, este a deixar os adeptos do Esteghlal de Sá Pinto à beira de um ataque de nervos.Siavash Yazdani, antigo capitão do clube, saiu e rumou ao rival Sepahan, de José Morais, isto apenas duas semanas depois de ter cometido um penálti já nos descontos no duelo entre as duas equipas, numa altura em que o marcador registava 1-1.Esse lance acabou por dar a vitória ao Sepahan e, de acordo com as informações veiculadas no país, valeu a Yazdani uma suspensão. Duas semanas volvidas, o defesa foi anunciado como reforço de José Morais e os adeptos do Esteghlal não perdoaram, recorrendo às redes sociais, incluindo às do jogador, para expressar a sua revolta.