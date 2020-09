Polícia detém assassino de árbitro italiano: Vingança terminou com 60 facadas

A polícia italiana já deteve o culpado pela morte de Daniele De Santis, árbitro da Serie B e C, de 33 anos, e da sua namorada, Eleanora Manta, de 30 anos. Segundo avança a imprensa italiana, um jovem estudante de enfermagem, de 21 anos, foi detido como suspeito, tendo já confessado o crime.





No passado dia 21 de setembro, o árbitro Daniele De Santis e a namorada foram brutalmente assassinados , com 60 facadas, no apartamento em que viviam em Lecce.Antonio de Marco terá já confessado o crime, uma vingança. De acordo com o relatado pela imprensa italiana, Antonio de Marco teria sido companheiro de casa de Eleanora Manta. A notícia que teria de deixar o apartamento, para que aquela fosse a casa do casal, foi recebida da pior forma pelo estudante de enfermagem que um mês depois decidiu-se vingar."Vingança é um prato que se serve frio. É verdade que a vingança não resolve o problema, mas por momentos sentimos satisfação", terá escrito na sua página de Facebook.