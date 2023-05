Polícia dispara gás lacrimogéneo em jogo do campeonato de Moçambique

A polícia moçambicana disparou este domingo gás lacrimogéneo para conter alegados distúrbios no final de uma das partidas do Moçambola, a principal prova de futebol do país, atingindo alguns jogadores.

"O que esses polícias e militares fizeram é uma sincera vergonha para o nosso futebol. Houve disparos, atletas desmaiados com gás lacrimogéneo. É importante que quem de direito possa intervir", referiu, no final do encontro, à Rádio Moçambique, Abneiro Ussaca, técnico do Matchedje de Maputo, equipa que foi jogar a Lichinga, capital da província nortenha do Niassa, 1.500 quilómetros a norte. A própria equipa da rádio queixou-se da intervenção, que a forçou a deixar momentaneamente o equipamento e postos de reportagem, e um dos comentadores classificou-a como um "excesso de zelo".

O Matchedje de Maputo estava a vencer por 1-0 com sete minutos de descontos para lá dos 90 regulamentares, quando foi assinalada uma grande penalidade que deu o empate ao Ferroviário de Lichinga.

Os visitantes contestaram a decisão, considerando que a grande penalidade não existiu e que o mesmo árbitro já os tinha prejudicado da mesma forma noutra partida. Foi durante protestos entre o banco do Matchdje de Maputo e o quarto árbitro que os ânimos se exaltaram, levando depois a polícia a disparar gás lacrimogéneo.

Alguns jogadores foram assistidos dentro do campo do Ferroviário de Lichinga, mas sem relatos de feridos, pelo menos no rescaldo preliminar à intervenção da polícia.

A sétima jornada do Moçambola ficou ainda marcada pelo fim da série de vitórias que o líder Black Bulls mantinha desde o início da temporada. A equipa do português Hugo Martins cedeu no sábado um empate sem golos imposto na cidade da Beira pelo Ferroviário local, segundo classificado.

Resultados da 7.ª Jornada

- Sexta, 24 de maio

Vilankulo -- Ferroviário de Nacala, 0-0

- Sábado, 27 de maio

Ferroviário da Beira -- Black Bulls. 0-0

- Domingo, 28 de maio

Songo -- Baía de Pemba, 2-0

Ferroviário de Nampula -- Ferroviário de Quelimane, 1-0

Ferroviário de Maputo -- Costa do Sol, 1-2

Ferroviário de Lichinga -- Matchedje de Maputo, 1-1

Classificação

1. Black Bulls, 19

2. Ferroviário da Beira, 14

3. Ferroviário de Nampula, 12

4. Ferroviário de Lichinga, 12

5. Vilankulo, 10

6. Songo, 10

7. Costa do Sol, 10

8. Ferroviário de Maputo, 9

9. Baía de Pemba, 8

10. Ferroviário de Nacala, 7

11. Matchedje de Maputo, 5

12. Ferroviário de Quelimane, 3

Programa da 8.ª Jornada

- Sábado, 02 de junho

Costa do Sol -- Lichinga

Baía de Pemba -- Ferroviário da Beira

- Domingo, 03 de junho

Ferroviário de Quelimane -- Vilankulo

Ferroviário de Nacala -- Ferroviário de Maputo

Black Bulls -- Ferroviário de Nampula

- Segunda, 4 de junho

Matchedje de Maputo - Songo