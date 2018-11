Polícia liberta adeptos que foram detidos pelo ataque ao autocarro do Boca

Foram ao final da tarde deste domingo libertados os 30 adeptos do River Plate que na véspera haviam sido detidos por alegadamente estarem implicados no ataque ao autocarro do Boca Juniors horas antes do duelo da 2.ª mão da final da Copa Libertadores. Os referidos ultras, que passaram uma noite detidos, saíram em liberdade com a proibição de estar a menos de 500 metros de estádios onde jogue o River Plate.Segundo fontes policiais, os 30 detidos estão acusados de "atentado e resistência à autoridade e danos agravados na propriedade pública", mas mesmo assim foram colocados em liberdade pelas autoridades, enquanto esta procede às investigações para perceber o que levou aos incidentes de sábado e quem são os culpados do ataque.Lembre-se que a partida entre River Plate e Boca Juniors, estava inicialmente marcada para sábado , mas acabou por ser adiada por duas vezes , em consequência do ataque ao autocarro dos xeneizes, que provocou ferimentos em vários jogadores.