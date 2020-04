Polícia paraguaia travou jogo de futebol e até a bola acabou na esquadra

Tal como vários países do Mundo, também o Paraguai cumpre por estes dias um período de confinamento obrigatório por conta do coronavírus. Ainda assim, há quem não consiga resistir a tentar 'furar' a quarentena para matar as saudades de uma boa peladinha entre amigos. O problema foi que, também tal como em grande parte do globo, os infratores normalmente são denunciados e apanhados pela polícia. Foi o caso de um grupo de amigos de Assunção, que esta quinta-feira acabou na esquadra da polícia precisamente por se ter juntado num campo para uma partida de futebol. E nem a bola se 'salvou', já que tal como os infratores também acabou no interior das instalações da polícia...





Mas o mais chamativo neste caso foi o facto de entre os detidos estar uma pessoa que curiosamente era procurada pela polícia por estar ligada ao escândalo em torno de Ronaldinho Gaúcho. Basicamente, pela sua 'fome' de bola, o cidadão em causa, de 25 anos, estará agora a contas com dois problemas na justiça.