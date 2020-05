Polícia tem visitado portugueses do Hermannstadt

Seis futebolistas estrangeiros que integram o plantel do Hermannstadt, da principal Liga romena, têm recebido, desde a passada segunda-feira, a visita diária da polícia, que tem um único objetivo: confirmar se todos cumprem a quarentena imposta pelo governo do país. Nesta situação encontram-se os portugueses David Caiado, Afonso Taira e Tiago Almeida, que regressaram à Roménia na madrugada de dia 17 (domingo).





apurou que as forças policiais têm tido um diálogo construtivo com os futebolistas – alguns já foram visitados duas vezes no mesmo dia – e que esta situação se manterá até sábado, dia em que terminam a quarentena. Porém, segundo nos foi informado, todo o cidadão que não cumprir com as disposições governamentais é alvo de consideráveis multas pecuniárias, que começam nos 500 euros.No que diz respeito a questões financeiras continua tudo como dantes no Hermannstadt – nem ordenados, nem o subsídio estatal de 400 euros -, mas as obrigações contratuais são para cumprir. Assim, no próximo domingo, os futebolistas em causa fazem novo teste à Covid19 (fizeram-no à chegada a Bucareste) e caso o resultado seja negativo (é conhecido 24 horas depois), na tarde de segunda-feira já poderão integrar o treino com os restantes companheiros.O Hermannstadt tem trabalhado, em grupos de quatro, desde o início da última semana, mas a partir de 1 de junho terminam as restrições, até porque está perto o primeiro jogo depois da paragem: será dia 13, no recinto do Sepsi. Até lá, o clube admite realizar dois jogos de preparação.