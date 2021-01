Polónia: Ednilson Furtado assina pelo Wisla Pulawy

Ednilson Furtado é reforço do Wisla Pulawy até junho de 2022. O extremo português, de 25 anos, mantém-se a jogar na Polónia depois de ter dado nas vistas pelo Kotwica Kolobrzeg, também do quarto escalão do futebol daquele país.





Em 2020/21, conta com 17 jogos disputados, sete golos e sete assistências. Em Portugal, Ednilson alinhou pelo Leiria e Marrazes, Fátima, Gouveia, Sanjoanense, Montijo, Caldas e Marinhense.