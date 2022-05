Polónia: Flávio Paixão renova pelo Lechia Gdansk aos 37 anos

Flávio Paixão renovou esta sexta-feira pelo Lechia Gdansk aos 37 anos por mais uma temporada. O capitão da equipa polaca está na sétima temporada ao serviço do clube para onde se transferiu em 2015/16, proveniente do Slask Wroclaw.Esta temporada já soma 10 golos em 31 partidas oficiais. O Lechia Gdansk já sabe que irá terminar o campeonato polaco no quarto lugar.Em Portugal, Flávio Paixão jogou no Sesimbra e no FC Porto B.