Polónia: Flávio Paixão resolve após chuva de petardos

O Légia Gdansk cumpriu na 1.ª ronda da Taça da Polónia. Venceu em casa do Gryf Wejherowo por 3-2 e seguiu em frene na competição. Contudo, este foi um jogo em que as coisas estiveram bem apertadas para a equipa do jogador português.

Depois de estar a perder 2-0 aos 5 minutos, mercê dos golos de Hebel (3’) e Gesior (5’), o Légia Gdansk deu a volta e venceu, com golos de Gajos (53’ e 57’) e de Flávio Paixão (89’).





Contudo, o foco deste jogo foi a forma perigosa com que os adeptos da casa trataram de atirar petardos para o relvado, com um dos artefactos pirotécnicos a passar bem perto do guarda-redes visitante.

"Nunca tinha visto nada assim. O nosso guarda-redes passou mesmo ali por uns momentos complicados", começou por revelar a Record.

Nenhum dos elementos da comitiva ficou ferido, mas passaram por momentos de tensão, que para Paixão nem sequer deviam ter lugar no futebol moderno: ""É incrível acontecerem coisas destas em 2019. Em tantos anos de futebol nunca tinha visto nada assim."