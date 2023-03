Polónia: Josué alimenta esperança do Légia Varsóvia na recuperação no campeonato

Os campeonatos são retomados dentro de momentos, depois de terem dado palco aos compromissos das seleções. Na Polónia, a nove jornadas do fim, o RKS Raków suspira pela conquista do título, mas o Légia Varsóvia mantém a esperança na recuperação dos nove pontos que o separam do 1.º lugar… E há um português empenhadíssimo nessa missão.A viver a sua segunda temporada no clube, o médio criativo Josué não só carrega a braçadeira de capitão como se assume como a principal figura da formação da capital. Um estatuto inquestionável, mesmo quando em consideração está ainda a campanha na taça. Senão vejamos: em 50 golos marcados pela equipa, Josué teve participação em... 25. É obra!No que diz respeito a remates certeiros, o internacional português, que conta quatro aparições na Seleção AA, é o melhor marcador da equipa que representa, com 11 remates certeiros. A isto junta nove assistências – no balneário, não há igualmente quem o supere neste capítulo – e ações diretas em mais cinco tentos. Daí os naturais elogios da imprensa local ao craque de 32 anos.Recuperada a exclusividade da liga polaca, Josué também é o melhor da competição no envolvimento em lances que resultaram em golo. Ao todo, contribuiu para 13, oito como o seu autor – é o 10.º goleador da prova, mas está a apenas dois do trio que partilha a liderança desta tabela – e cinco na categoria de passes decisivos.Por aqui, não faltam razões para os adeptos do Legia acreditarem no sucesso desta época desportiva e sonharem com a comemoração do 16.º título, aquele que seria o quinto troféu no currículo do atleta natural de Ermesinde e representado pela ProEleven, que em Portugal venceu a Supertaça (FC Porto) e a Taça da Portugal (Sp. Braga). Seguiram-se os êxitos na Supertaça da Turquia (Akhisar) e na Taça de Israel (Hapoel Beer Sheva).