Polónia: Josué conduz Légia Varsóvia à goleada

O médio internacional português, Josué, apontou um golo e fez uma assistência na vitória do Légia Varsóvia sobre o Jagiellonia Bialystok (5-1), na noite desta sexta-feira, em jogo da 32.ª jornada do campeonato da Polónia. O lateral esquerdo português, Yuri Ribeiro, também foi titular e cumpriu os 90 minutos em campo.Foi mais uma noite de gala para Josué, que reforçou o melhor registo de golos da carreira (soma agora 15 em todas as competições e o máximo era de 13, no Hapoel Beer Sheva, em 2020/21) e foi eleito o melhor jogador em campo. De acordo com a imprensa polaca, o esquerdino é, aos 32 anos, um sério candidato ao título de melhor jogador da presente edição do campeonato.Em termos coletivos, este triunfo deixou o Légia Varsóvia mais perto de assegurar o 2.º lugar, que passou a ser o objetivo assim que o Raków assegurou matematicamente o título. Quando ao 2.º posto, até pode ser consumado nesta 32.ª jornada, caso o Pogon Szczecin não vença na receção ao Miedz Legnica, marcada para este sábado.