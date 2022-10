Polónia: Josué faz primeiro hat-trick da carreira na vitória do Légia Varsóvia

O médio internacional português, Josué, assinou um hat-trick, este sábado, na vitória do Légia Varsóvia em casa do Jagiellonia Bialystok, por 5-2, referente à 15.ª jornada do campeonato polaco.Foi o primeiro hat-trick da carreira do jogador formado no FC Porto, que, aos 32 anos, está bem colocado para fazer da presente temporada a mais profícua da sua carreira em termos de golos. Josué leva, agora, sete remates certeiros em 16 partidas e tem em mira os 13 que assinou em 34 jogos, pelo Hapoel Beer Sheva, na época de 2020/21.Com o triunfo deste sábado, o Légia Varsóvia mantém-se isolado no 2.º posto da classificação, com 28 pontos e menos quatro do que o líder RKS Raków, que tem um jogo a menos.