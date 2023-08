Polónia: Josué fecha a contagem no triunfo do Légia Varsóvia sobre o Ruch Chorzów

O Légia Varsóvia recebeu e venceu, este domingo, o Ruch Chorzów, por 3-0, na 3.ª jornada do campeonato polaco. O internacional português Josué fechou a contagem.Como quinta-feira (20 horas) o Légia Varsóvia tem um importante jogo frente ao Áustria Viena, referente à 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência, o capitão Josué, de 32 anos, foi poupado frente ao Ruch Chorzów e só saltou do banco aos 60 minutos, mas oito minutos mais tarde fez o 3-0.Este foi o primeiro golo do médio na nova temporada, depois de, na anterior, ter atingido um recorde de carreira, com 15 remates certeiros.Quanto a este jogo da Liga polaca, o também português, Yuri Ribeiro, cumpriu os 90 minutos em campo. Marc Gual (19') e Tomas Pekhart (43') apontaram os outros golos da partida.O Légia soma agora seis pontos na tabela classificativa, sendo que disputou apenas dois jogos, uma vez que a partida da segunda ronda foi adiada devido aos compromissos europeus. Mesmo assim, segue no 3.º lugar.