Polónia: Korona Kielce de Filipe Oliveira sobe ao primeiro escalão

O Korona Kielce de Filipe Oliveira carimbou a subida ao primeiro escalão do futebol polaco. A formação do médio português foi à final do playoff da 2ª divisão e precisou do prolongamento para alcançar o objetivo.No Suzuki Arena, casa do Korona Kielce, os visitados triunfaram por 3-2 ante o Chrobry Glogów, com o golo decisivo a surgir aos 119 minutos por Kielb.Filipe Oliveira, ex-Marítimo, U. Leiria, Famalicão e Vilafranquense, foi parte ativa do sucesso, entrando na partida aos 68 minutos para o lugar de Takac.