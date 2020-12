Polónia: Luquinhas à beira de dar o salto para Escócia, Bélgica ou MLS

Luquinhas continua a brilhar na Polónia e poderá dar o salto já na janela de transferências de janeiro, ainda antes da liga polaca recomeçar após a paragem invernal. A ano e meio de findar o contrato que o liga ao Legia Varsóvia, o extremo brasileiro tem a possibilidade seguir a carreira na Europa (Bélgica, Escócia, Alemanha ou França) ou mesmo nos Estados Unidos, onde conta com uma proposta de um emblema da Major League Soccer.





"Ele é muito feliz em Varsóvia e adora o Legia mas estando a um ano e meio de terminar contrato é perfeitamente normal, com o rendimento e idade que tem, ter muitos clubes atentos e interessados. Penso que mais aparecerão visto que está a pouco tempo de poder solicitar a nacionalidade, o que o tornará ainda mais apetecível", contou a, Pedro Torrão, o agente do futebolista de 24 anos.Na Polónia, Luquinhas é, segundo dados facultados pela liga polaca, o melhor driblador da competição. Pelo Legia Varsóvia, foi campeão na época de estreia, em 2019/20, e o pensamento do jogador que chegou aos 18 anos a Portugal para representar o Vilafranquense é em continuar, para já, a ganhar tudo dentro de campo. "Relativamente a uma renovação de contrato, não descartamos esse cenário mas à medida que o tempo avança vai tornando-se cada vez mais difícil até porque já houve propostas interessantes, que foram recusadas pelo Legia, e existem muitas sondagens de clubes muito interessantes. Também existem clubes em Portugal a perguntar por ele mas é impossível a concretização de uma transferência, pois o Luquinhas tem um elevado valor de mercado e salário acima da maioria dos clubes portugueses. Ele está muito tranquilo e focado em ser bicampeão pelo Legia e nada obcecado com uma transferência", esclareceu o empresário que realçou a "ascensão enorme de um dos jogadores mais importantes do Legia", garantindo que o futebolista "tem os pés bem assentes no chão" e que é um "exemplo dentro e fora do campo a todos os níveis".Em Portugal, Luquinhas deu nas vistas pelo Vilafranquense, chamando a atenção do Benfica, onde passou a alinhar por empréstimo, na equipa B, em 2016/17. Depois de ter sido, mais tarde, campeão da Liga Revelação pelo Aves, acabaria por chegar à primeira equipa avense em 2018/19 e, daí, dar o salto para o Leia Varsóvia, em apenas meia temporada.Na presente época, o veloz dianteiro brasileiro natural de Ceilândia é um dos jogadores mais utilizados do plantel: soma 18 presenças pelo Legia depois de ter sido também um dos elementos mais utilizados em 2019/20, com 45 presenças oficiais e cinco golos apontados.