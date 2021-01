Polónia: Luquinhas jogador do ano do Legia Varsóvia

Luquinhas foi eleito o melhor jogador do Legia Varsóvia de 2020. O extremo brasileiro que em Portugal passou por Aves, Benfica e Vilafranquense foi parte ativa no êxito da formação polaca que no ano passado arrebatou o campeonato daquele país.





O jogador, de 24 anos, que poderá mudar de ares proximamente foi o mais bem votado pelos adeptos e também pelos editores do maior site de apoio do Legia Varsóvia: o Legia.net.Na primeira temporada fora de Portugal na condição de sénior, em 2019/20, Luquinhas cumpriu 45 jogos oficiais e apontou cinco golos.