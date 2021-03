Polónia: Luquinhas renova pelo Legia Varsóvia até 2024

Luquinhas chegou ao Legia Varsóvia em 2019 após passagens por Aves, Benfica e Vilafranquense em Portugal e acertou esta sexta-feira a renovação com o campeão polaco. O extremo brasileiro, de 24 anos, que tinha ofertas para deixar o clube revelou a felicidade no momento de assinar o novo vínculo válido até junho de 2024, com a opção de mais um ano.





"Estou muito feliz por ter prolongado o meu contrato e vou continuar a minha carreira no maior e melhor clube da Polónia. Prometo dar o meu melhor em todos os jogos, para deixar os adeptos felizes e orgulhosos. Já estou ansioso pelos próximos desafios", vincou o veloz dianteiro ao site oficial do emblema de Varsóvia.Luquinhas conta nove golos e 17 assistências nas 72 partidas oficiais realizadas pelo Legia.