Pontapé de saída das competições europeias com portugueses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da ronda preliminar em que não estiveram em ação jogadores portugueses, a 1ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões arranca hoje com vários emigrantes lusos já em competição. O destaque vai para o Lech Poznan, campeão polaco que conta com João Amaral, Joel Pereira, Pedro Rebocho e Afonso Sousa – recebe o Qarabag. E amanhã é a vez de Carlos Fangueiro, que treina os luxemburgueses do Dudelange, também se estrear na principal prova europeia.

A Conference League também arranca hoje, com duas partidas, mas a maior parte dos encontros são apenas na quinta-feira.