Pontus Jansson liderou claque do... Malmö

O defesa sueco Pontus Jansson, atualmente ao serviço do Leeds United, nunca escondeu o amor que sente pelo Malmö. O jogador de 28 anos alinhou no clube nórdico entre 2006 e 2014, passando pelos escalões de formação até à equipa principal, onde cumpriu 128 partidas oficiais. De resto, nas suas redes sociais Pontus Jansson vai direto ao assunto, assumindo no espaço reservado à descrição a forte ligação que tem com o emblema sueco – "Futebolista. Malmö e Leeds United."

Tendo em conta que pelo meio ainda passou pelos italianos do Torino, entre 2014 e 2016, a relação com o clube de infância é mais do que evidente. De tal forma que na 2ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, na passada quinta-feira, o jogador do Leeds juntou-se aos adeptos do Malmö em Londres e até fez parte do caminho rumo a Stamford Bridge, casa do Chelsea, onde os suecos acabaram vergados a uma derrota por 3-0. Gritou, cantou e incentivou os compatriotas de forma efusiva...

O defesa já era uma figura de culto no Malmö mas com esta inusitada participação como mestre de cerimónias da claque, ganhou também o respeito de milhares de adeptos britânicos dos mais variados clubes, que nas redes sociais se apressaram a destacar a alma com que Pontus Jansson se apresentou em Londres.

"Mostrou que é um de nós" e "assim se percebe quem ama realmente o futebol, sem se preocupar só com o dinheiro", foram alguns dos comentários dedicados ao sueco.